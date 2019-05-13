2019-05-13T12:10:58+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь стремится войти в пятерку стран в рейтинге ЕБРР

Об этом заявил министр экономики Дмитрий Крутой
Ирина ВЕТРОВА
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Министр экономики Дмитрий Крутой рассказал, что сейчас у нас 9-я, 10-я строчка в рейтинге ЕБРР.Министр экономики Дмитрий Крутой рассказал, что сейчас у нас 9-я, 10-я строчка в рейтинге ЕБРР.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Сейчас в рейтинге Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) у нас 9 - 10-я строчка.

Как рассказал глава Министерства экономики Беларуси Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", движение вверх зависит от скорости реализации совместных проектов. В прошлом году объем инвестиций от банка в белорусскую экономику составил около 400 миллионов евро, а в этом планируется увеличить его до 500 миллионов.

В планах на этот год, например, такие важные проекты в транспортной сфере, как реконструкция дороги М-3, трассы Р-46, реконструкция мостов.

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