2019-05-13T12:18:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Трагедия в Гомеле: из окна 7 этажа выпал 3-летний мальчик и разбился насмерть

А в Бобруйске из окна выпал годовалый ребенок
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле из окна 7 этажа выпал 3-летний мальчик и разбился насмертьВ Гомеле из окна 7 этажа выпал 3-летний мальчик и разбился насмертьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Утром в понедельник беда пришла в гомельскую семью: из окна квартиры на седьмом этаже выпал 3-летний ребенок.

- Не уберегли внука, - говорят соседки, которые сидят у подъезда. - Мальчик шустрый был, за ним глаз да глаз…

Оказалось, что Максим и его старшая сестра жили вместе с бабушкой и дедушкой. Женщины не было дома в момент трагедии - она работала, чтобы прокормить внуков. В то утро убирала подъезды в соседних домах. Говорят, внука оставили на дедушку.

Молча он стоял под окном своей квартиры у мертвого тела Максима. Эксперты уже запаковали трупик в мешок. Дедушку с тростью, который едва держится на ногах, отводят под руку к подъезду - сначала работница «скорой», потом его перехватывают соседи.

- Он после инсульта. Как такому можно доверить ребенка, ведь он сам еле ходит! А сейчас еще и поддатый, наверное, - бросают взгляды женщины у подъезда.

Мужчина садится на лавочку и закуривает.

- А мама у Максима есть? - спрашиваем у дедушки.

- Есть, - коротко отвечает он и отводит взгляд.

По словам соседей, мать Максима живет в другом районе и появляется здесь лишь иногда. А опеку на себя оформили пенсионеры. Бабушку тоже вызвали на место трагедии, она сидит в машине «скорой», ей плохо.

В Гомеле из окна 7 этажа выпал 3-летний мальчик и разбился насмерть. Фото: СК

В Гомеле из окна 7 этажа выпал 3-летний мальчик и разбился насмерть. Фото: СК

На седьмом этаже настежь открыта створка окна. Видно, что москитной сетки на нем не было. Наверное, ребенок просто не удержался, забравшись на подоконник. Внизу - бетонная плита, которая не оставила шансов на жизнь.

- От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия, - информирует Следственный комитет. Там добавили, что в воскресенье в Бобруйске годовалый ребенок выпал из окна второго этажа. Мальчик с кресла залез на подоконник и открыл окно, которое находилось на проветривании. Родители и его старшая сестра в это время были в другой комнате. Ребенка на земле нашла соседка, в руках у него была ручка от окна. Мальчик госпитализирован с травмами, его состояние оценивается как удовлетворительное.

- По данным фактам проводятся проверки. Следователи опрашивают родственников, соседей, изучают социально-бытовые условия жизни детей, - рассказали в СК.

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