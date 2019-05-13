Макей: Беларусь продолжает курс на развитие отношений с ЕС

У Владимира Макея большие ожидания от Восточного партнерства и ЕС на ближайшие 10 лет. Фото предоставлено Представительством Европейского союза в Республике Беларусь

В Брюсселе проходит встреча глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства. Белорусская сторона надеется, что до конца года получится упростить визовый режим с Евросоюзом

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прибыл 13 мая в Брюссель на встречу глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства. Он рассказал журналистам о намерении продолжать курс на развитие отношений нашей страны с Евросоюзом.

- Тема заседания - подведение итогов десятилетнего периода развития Восточного партнерства и обозначение наших ожиданий на будущее. Я считаю, что это очень важная тема. И важно очень тщательно проанализировать все наши достижения, а они есть, и подумать, какие у нас существуют недостатки, сделать соответствующие выводы и сделать так, чтобы за предстоящие десять лет мы достигли намного большего в рамках развития этой инициативы, - сказал Владимир Макей.

Говоря об ожиданиях от Восточного партнерства и ЕС на следующие десять лет, глава Белорусского МИД отметил:

- Ожидания у нас большие. Мы намерены твердо продолжать курс на дальнейшее развитие наших отношений с Евросоюзом. Мы намерены наконец-то добиться того, чтобы мы подписали приоритеты партнерства, по которым, к сожалению, пока не по нашей вине процесс приостановлен. Надеюсь, что до конца года мы продвинемся и в плане подписания соглашений по упрощению визового режима, и реадмиссии. Мы намерены говорить о том, что нам нужно работать много над тем, чтобы заключить основное соглашение о сотрудничестве и партнерстве с Европейским союзом.

Макей высказался на тему проблемных вопросов:

- Нет такого, чтобы страна была всем довольна, участвуя в каком-то интеграционном объединении, или выстраивая свои отношения на двусторонней основе с той или иной страной. Всегда есть негативные нюансы. Важно не зацикливаться на этих негативных нюансах, важно пытаться найти что-то общее, объединяющее, что помогло бы нам преодолеть существующие проблемы и выйти на поступательный путь развития.

По его словам, нужно искать то, что нас не разъединяет, а объединяет. И на такой основе устанавливать отношения.

- Именно приверженность объединительной повестке дня всегда дает больше результатов для всех субъектов международного права, нежели какая-то конфронтационная линия.

Комментируя отсутствие Александра Лукашенко в Брюсселе, Владимир Макей отметил:

- Придет время - приедет и президент. Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня развития отношений с Европейским союзом. Мы не видим, что в рамках нынешних мероприятий мы получили бы стопроцентную отдачу от такого визита, визит должен быть максимально результативным. В любом случае, встречи, проведенные здесь, будут очень важны.