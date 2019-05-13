В Минске движение транспорта будет ограничено из-за подготовки к параду

Репетиции пройдут с 14 мая по 13 июня

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В Минске начинается подготовка к военному параду, который пройдет 3 июля. Как и в предыдущие годы, из-за репетиций движение транспорта будет ограничено.

С 14 мая по 13 июня на аэродроме «Липки» будут проводиться тренировки механизированной колонны. Будут введены временные ограничения движения всех видов транспорта по маршрутам:

- ул. Основателей - ул. Скорины - МКАД - аэродром «Липки»,

- ул. Основателей - дорога Н-9067.

Как сообщает minsktrans.by, движение колонны для тренировок на аэродром «Липки» запланировано с 4.50 на 14, 21, 28 мая, 4 и 11 июня.

Возвращение с аэродрома «Липки» запланировано с 19.50 16, 23, 30 мая, 6 и 13 июня.

Известно, что время прохождения колонны составит около 30 минут.