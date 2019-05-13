В Витебске начинается суд над парнем и девушкой, которые живьем закопали в лесу знакомую

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14 мая в Витебске областной суд начнет рассмотрение нашумевшего дела об убийстве 28-летней Светланы Р. Напомним: девушка пропала 18 сентября. Накануне в ее квартире собралась компания - двое молодых людей и две девушки. Все пили спиртное, причем гости периодически издевались над хозяйкой. В какой-то момент у двоих - парня и девушки - возникла мысль избавиться от Светланы, чтобы сдать ее квартиру. Они купили лопату и предложили Светлане съездить с ними «на природу». На такси все трое доехали до лесного массива в Лиозненском районе. В лесу снова выпили, потом Светлану несколько раз ударили по голове и закопали под вывернутым с корнями деревом. Впоследствии эксперты установили, что Светлану похоронили заживо. Затем убийцы вернулись в ее двухкомнатную квартиру, сделали там уборку, сфотографировали интерьер и разместили на одном из ресурсов с бесплатными объявлениями объявление о сдаче квартиры на сутки.

На скамье подсудимых по обвинению в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью из корыстных побуждений, окажутся 21-летний Руслан С. и 24-летняя Марта К. Кроме того, Руслана обвиняют в краже с проникновением в жилище, совершенной повторно, грабеже, злостном хулиганстве, изготовлении, публичной демонстрации и распространении через интернет порнографии, хищении паспорта и других важных документов. Наталью Я., которая тоже была в той компании, обвиняют в злостном хулиганстве и изготовлении, демонстрации и распространении через интернет порнографии, а Павла С. - в злостном хулиганстве.

Суд пройдет в закрытом режиме.