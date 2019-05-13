2019-05-13T14:13:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске начинается суд над парнем и девушкой, которые живьем закопали в лесу знакомую

Суд будет рассматривать дело в закрытом режиме
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Из-за двухкомнатной квартиры в этом доме молодую женщину закопали живьем в лесу.Из-за двухкомнатной квартиры в этом доме молодую женщину закопали живьем в лесу.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

14 мая в Витебске областной суд начнет рассмотрение нашумевшего дела об убийстве 28-летней Светланы Р. Напомним: девушка пропала 18 сентября. Накануне в ее квартире собралась компания - двое молодых людей и две девушки. Все пили спиртное, причем гости периодически издевались над хозяйкой. В какой-то момент у двоих - парня и девушки - возникла мысль избавиться от Светланы, чтобы сдать ее квартиру. Они купили лопату и предложили Светлане съездить с ними «на природу». На такси все трое доехали до лесного массива в Лиозненском районе. В лесу снова выпили, потом Светлану несколько раз ударили по голове и закопали под вывернутым с корнями деревом. Впоследствии эксперты установили, что Светлану похоронили заживо. Затем убийцы вернулись в ее двухкомнатную квартиру, сделали там уборку, сфотографировали интерьер и разместили на одном из ресурсов с бесплатными объявлениями объявление о сдаче квартиры на сутки.

На скамье подсудимых по обвинению в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью из корыстных побуждений, окажутся 21-летний Руслан С. и 24-летняя Марта К. Кроме того, Руслана обвиняют в краже с проникновением в жилище, совершенной повторно, грабеже, злостном хулиганстве, изготовлении, публичной демонстрации и распространении через интернет порнографии, хищении паспорта и других важных документов. Наталью Я., которая тоже была в той компании, обвиняют в злостном хулиганстве и изготовлении, демонстрации и распространении через интернет порнографии, а Павла С. - в злостном хулиганстве.

Суд пройдет в закрытом режиме.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Главный бухгалтер очень хотела айфон и купила его себе за счет предприятия
В Гродно парень пытался спрыгнуть с крыши универмага
В Новополоцке поймали фальшивого инвалида
В Минске движение транспорта будет ограничено из-за подготовки к параду
Макей: Беларусь продолжает курс на развитие отношений с ЕС
Трагедия в Гомеле: из окна 7 этажа выпал 3-летний мальчик и разбился насмерть
Беларусь стремится войти в пятерку стран в рейтинге ЕБРР
Спасатели достали из колодца мужчину без сознания
В Израиле состоялось официальное открытие "Евровидения-2019"
Белоруска получила 10,5 года за распространение ВИЧ
Белорусские атлеты завоевали четыре награды на первом этапе Кубка мира
В Бобруйске питбуль покусал пятерых человек, в том числе ребенка
В Минске ГАИ с 13 мая будет усиленно проверять автобусы и маршрутки
Погода в Беларуси 13 мая: дожди и до +23 градусов
Легковушка попала под грузовой поезд, водитель погиб на месте
В Литве проходят президентские выборы и два референдума
В Полоцком районе легковой автомобиль столкнулся с фурой
В Солигорске работники МЧС спасли 11-летнюю девочку
Видео: как посадить картошку не наклоняясь. Пенсионер изобрел простое приспособление
«Пришли в школу в синяках и гематомах»: отчиму двух мальчиков грозит 3 года за избиение
Лукашенко: «Мы не бедные, но и не богатые, чтобы разбрасываться добром»
Мингорисполком: Отключение горячей воды начнется с 13 мая
Лукашенко о ядовитой нефти: «Потери огромные, сотни миллионов долларов!»
Вандалы отбили у Ленина котика и руку