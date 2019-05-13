2019-05-13T14:22:21+03:00
Общество
КП Беларусь

В Новополоцке поймали фальшивого инвалида

Мужчина подделал удостоверение инвалида первой группы
Наталья ПАРТОЛИНА
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Новополочанин хотел избежать наказания по административной статье, а теперь его будут судить за подделку документов.Новополочанин хотел избежать наказания по административной статье, а теперь его будут судить за подделку документов.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Удостоверение инвалида первой группы подделал 68-летний новополочанин. Это открылось, когда мужчина пытался отвертеться от помещения в СИЗО за распитие спиртного. Мужчина предъявил задержавшим его сотрудникам милиции удостоверение инвалида, которое показалось дежурному инспектору подозрительным.

Эксперты подтвердили – удостоверение поддельное. Теперь вместо того, чтобы понести наказание по статье кодекса об административных правонарушениях, новополочанин стал фигурантом уголовного дела.

-За подделку документов ему может грозить ограничение свободы на срок до двух лет, - рассказала инспектор профилактики ООПП Новополоцкого ГОВД Надежда Касперович. – Правоохранительные органы выясняют, какими льготами мужчина успел воспользоваться при помощи поддельного удостоверения инвалида.

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