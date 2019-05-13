В Гродно парень пытался спрыгнуть с крыши универмага

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Молодого человека, который хотел спрыгнуть с крыши торгового дома "Неман", заметили 13 мая примерно в 11:30. Доступ на крышу четырехэтажного здания магазина был открыт, так как там находятся обзорная площадка и кафе. На снимках видно, что парень стоит за стеклянным ограждением на краю крыши, у него за спиной стоят люди.

Как сообщает hrodna.life, парня спасли директор и сотрудник кафе “Крыша мира”. Причины, по которым молодой человек хотел спрыгнуть с крыши, пока неизвестны.

Врачи оказывают ему помощь.