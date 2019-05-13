КП Беларусь
В Гродно парень пытался спрыгнуть с крыши универмага
Его спасли директор и сотрудник кафе
Парня спасли директор и сотрудник кафе. Фото: hrodna.life
Изменить размер текста:
Молодого человека, который хотел спрыгнуть с крыши торгового дома "Неман", заметили 13 мая примерно в 11:30. Доступ на крышу четырехэтажного здания магазина был открыт, так как там находятся обзорная площадка и кафе. На снимках видно, что парень стоит за стеклянным ограждением на краю крыши, у него за спиной стоят люди.
Как сообщает hrodna.life, парня спасли директор и сотрудник кафе “Крыша мира”. Причины, по которым молодой человек хотел спрыгнуть с крыши, пока неизвестны.
Врачи оказывают ему помощь.