Главный бухгалтер очень хотела айфон и купила его себе за счет предприятия

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30-летняя женщина, которая работала главным бухгалтером в одном из унитарных предприятий Сенненского района, устроила так, что предприятие «подарило» ей айфон. Женщина оформила доверенность на приобретение гаджета и подделала подпись своего руководителя. В областном центре она купила iPhone X 64GB за 3000 рублей. На баланс предприятия аппарат не поставила.

Правда открылась в ходе проверки, которую провели сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Сенненского РОВД, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. Бухгалтера с предприятия уволили, в отношении нее возбудили уголовное дело по факту служебного подлога, а айфон изъяли.