2019-05-13T15:50:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Одноглазую Нику приютила семья оршанцев, но собака сбежала и вернулась в свой старый двор

Ника сняла ошейник лапами и перепрыгнула через забор
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Ника в приюте перед тем, как поехать в Оршу. Фото: Алла ПРАСОЛОВА.Ника в приюте перед тем, как поехать в Оршу. Фото: Алла ПРАСОЛОВА.
Изменить размер текста:

Одноглазая собака Ника сбежала от оршанцев, которые приютили ее. Ника - одна из двух черных собак, история которых месяц назад всколыхнула всю страну. В начале апреля оршанцы заметили, что двум собакам, которые жили в одном из дворов на проспекте Текстильщиков, кто-то воткнул в глаза острые предметы. Собак долго не могли поймать, наконец, с помощью волонтеров из Витебска, которые привезли специальную сеть, одну из них удалось отловить. Собаку отвезли в Витебск и прооперировали. Ей пришлось удалить глаз. Кроме того, ее стерилизовали. Реабилитационный период после операции собака провела в витебском приюте для животных. Там ее назвали Никой.

12 мая Нику должны были отвезти обратно в Оршу и выпустить. Витебский приют для животных переполнен, и держать ее там дольше не было возможности. Волонтеры искали для Ники дом или передержку. Приютить собаку согласилась семья оршанцев. Нику привезли в новый дом, но она сбежала.

- Ника сняла лапами ошейник и перепрыгнула через забор, - рассказала Екатерина Слижова. - Она вернулась в тот двор, где жила раньше. Дорогу нашла за час. Такое впечатление, что она ищет вторую собаку.

Вторую черную собаку, вместе с которой Ника жила во дворе на проспекте Текстильщиков, волонтерам поймать так и не удалось. Она ушла в другой район Орши. Инородное тело, которое было у нее в глазу, выпало или собака сама лапой вытащила его. Кстати, у Ники в глазу нашли не палку и не кусок пластика, а большую иглу от шприца.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минтруда: «Минимальную зарплату и стипендии в апреле индексировать не будут»
Йоханнес Хан в Брюсселе: «Переговоры с Беларусью о соглашении по реадмиссии более-менее завершены»
Пенсионерка сорвала с грабителя маску и узнала своего соседа
В Минске ищут пропавшую 23-летнюю девушку
Беларусь планирует начать поставки в Китай овощей, фруктов, муки и меда
С 15 июля «Белавиа» начинает летать в Мюнхен
В Гродно пьяный бомж угнал автомобиль
В Островце машина сбила восьмиклассника
Главный бухгалтер очень хотела айфон и купила его себе за счет предприятия
В Гродно парень пытался спрыгнуть с крыши универмага
В Новополоцке поймали фальшивого инвалида
В Витебске начинается суд над парнем и девушкой, которые живьем закопали в лесу знакомую
В Минске движение транспорта будет ограничено из-за подготовки к параду