Одноглазую Нику приютила семья оршанцев, но собака сбежала и вернулась в свой старый двор

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Одноглазая собака Ника сбежала от оршанцев, которые приютили ее. Ника - одна из двух черных собак, история которых месяц назад всколыхнула всю страну. В начале апреля оршанцы заметили, что двум собакам, которые жили в одном из дворов на проспекте Текстильщиков, кто-то воткнул в глаза острые предметы. Собак долго не могли поймать, наконец, с помощью волонтеров из Витебска, которые привезли специальную сеть, одну из них удалось отловить. Собаку отвезли в Витебск и прооперировали. Ей пришлось удалить глаз. Кроме того, ее стерилизовали. Реабилитационный период после операции собака провела в витебском приюте для животных. Там ее назвали Никой.

12 мая Нику должны были отвезти обратно в Оршу и выпустить. Витебский приют для животных переполнен, и держать ее там дольше не было возможности. Волонтеры искали для Ники дом или передержку. Приютить собаку согласилась семья оршанцев. Нику привезли в новый дом, но она сбежала.

- Ника сняла лапами ошейник и перепрыгнула через забор, - рассказала Екатерина Слижова. - Она вернулась в тот двор, где жила раньше. Дорогу нашла за час. Такое впечатление, что она ищет вторую собаку.

Вторую черную собаку, вместе с которой Ника жила во дворе на проспекте Текстильщиков, волонтерам поймать так и не удалось. Она ушла в другой район Орши. Инородное тело, которое было у нее в глазу, выпало или собака сама лапой вытащила его. Кстати, у Ники в глазу нашли не палку и не кусок пластика, а большую иглу от шприца.