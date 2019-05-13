2019-05-13T16:47:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Островце машина сбила восьмиклассника

Он шел через дорогу к своей маме
Ирина ВЕТРОВА
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Избежать аварии не удалось.Избежать аварии не удалось.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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ЧП случилось, когда ученик восьмого класса возвращался домой из школы. Он шел по обочине улицы Маркова и увидел свою маму, которая ехала навстречу ему на велосипеде. Школьник направился к ней и не заметил автомобиль «Дэу», который ехал в попутном направлении.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, избежать наезда не удалось. Сообщается, что мальчик с капота упал на дорогу, ударился правым локтем. В результате школьник получил перелом левого плеча и был направлен в больницу.

Авария случилась 11 мая.

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