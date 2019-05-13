В Гродно пьяный бомж угнал автомобиль

У нарушителя не было ни документов, ни паспорта. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Сообщение о том, что нетрезвый водитель гоняет на машине по городу, поступило в дежурную часть ГАИ 12 мая. Вскоре мужчину задержали на улице Щорса. Оказалось, что он действительно был пьян - как сообщает grodno.mvd.gov.by, концентрация алкоголя в его крови составила 1,75 промилле.

Более того, у нарушителя не было при себе ни документов на машину, ни паспорта.

Выяснилось, что 50-летний мужчина - лицо без определенного места жительства и рода занятий. А управлял он автомобилем, который угнал несколько часов назад.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РБ “Угон транспортного средства или маломерного судна”.