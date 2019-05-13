2019-05-13T17:20:00+03:00
Общество
КП Беларусь

С 15 июля «Белавиа» начинает летать в Мюнхен

Цена билетов - от 255 евро туда-обратно
Геннадий МОЖЕЙКО
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С 15 июля 2019 года «Белавиа» начинает летать в Мюнхен.С 15 июля 2019 года «Белавиа» начинает летать в Мюнхен.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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15 июля авиакомпания «Белавиа» откроет первый рейс по маршруту Минск - Мюнхен - Минск. Полеты в Мюнхен будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 12.30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в Международный аэропорт "Мюнхен" имени Франца-Йозефа Штрауса в 13.35. Обратный рейс из Мюнхена планируется осуществлять с вылетом в 14.15 и прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 17.15. Время для всех аэропортов указано местное.

Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит порядка 2 часов.

Стоимость авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону составит от 115 евро, включая таксы и сборы, и от 255 евро - туда-обратно. Билеты уже доступны для покупки на сайте www.belavia.by.

На данный момент белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы по следующим немецким направлениям: Берлин, Франкфурт и Ганновер.

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