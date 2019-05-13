Беларусь планирует начать поставки в Китай овощей, фруктов, муки и меда

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Экспорт белорусских продуктов в Китай планируется развивать:

- Сейчас работаем над сертификацией и открытием поставок на китайский рынок овощей и фруктов, муки, меда и молочной продукции для кормления скота, - рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает belta.by.

Также, по его словам, идут переговоры о том, чтобы добавить еще два предприятия к списку мясокомбинатов, которые могут поставлять говядину в Поднебесную. Кстати, Беларусь входит в десятку стран, которые в принципе могут поставлять мясо на китайский рынок.

Всего за прошлый год наша страна заработала на продаже сельскохозяйственной и продовольственной продукции 5 млрд 235 млн долларов. Продукты экспортировались в 95 стран мира.

Основная часть товара идет на российский рынок, но и Китай остается важным торговым партнером. В 2018 году в Поднебесную было продано продукции на 82,4 млн долларов, что в 4,4 раза больше, чем в 2017-м. По словам Алексея Богданова, мы "со скоростью истребителя ворвались на китайский рынок".