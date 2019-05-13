В Минске ищут пропавшую 23-летнюю девушку

Последний раз ее видели у станции метро "Площадь Якуба Коласа"

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Милиция ищет 23-летнюю Елизавету Цыганкову, которая 12 мая ушла от станции метро «Площадь Якуба Коласа» в неизвестном направлении и пропала, передает belta.by.

На вид ей 20-25 лет, рост около 175 см, стройная. Лицо смуглое, глаза зеленые, волосы коричневые. Девушка носит очки.

Елизавета была одета в черную куртку ниже пояса, синий гольф, черные джинсы и черные ботинки. У нее была с собой дамская сумка темно-зеленого цвета и мобильный телефон.

Если вы знаете, где может находиться девушка, звоните по телефонам: 102 или (8 029) 625-06-66, (8 044) 726-03-04.