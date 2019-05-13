Пенсионерка сорвала с грабителя маску и узнала своего соседа

Молодечненец решил, что денег ему соседка не одолжит, а потому пришел к ней в маске грабителя. Фото: pixabay.com.

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Об «ограблении», которое произошло в Молодечно в пятницу, 10 мая, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Утром в милицию позвонила пожилая жительница райцентра. Женщина рассказала, что в ее квартиру в многоэтажке ворвался грабитель в маске и стал требовать деньги. Но 68-летняя дама не растерялась и сорвала со злоумышленника маску – оказалось «на дело» явился сосед пенсионерки, проживающий на первом этаже.

Прибывшим на место правоохранителям оставалось только задержать 43-летнего преступника. Молодечненец был дома, но заблокировал дверь, и арестовали его только при поддержке ОМОНа спустя два часа. Пока дверь не взломали, мужчина пытался смыть в унитаз главную улику – маску.

– Нерадивого соседа с первого этажа знает вся округа. Он «славится» злоупотреблением алкоголем и тем, что постоянно клянчит у всех деньги. Вот и на этот раз решился на преступление, так как хотел раздобыть денег на покупку спиртного, – рассказали в Молодечненском РОВД.

Дома злоумышленник забаррикадировался, задержание длилось два часа. Фото: УВД Минского облисполкома.

Сам мужчина признался, мол, хотел просто одолжить денег, но вспомнил, что недавно разругался с пенсионеркой из-за 6 рублей, которые долго не возвращал. Тогда решил, что денег соседка «по-хорошему» не даст, поэтому и явился к ней в маске.

Женщина узнала «грабителя» по голосу, впустила на порог, а когда он ее оттолкнул и попытался вбежать внутрь квартиры, не побоялась сорвать маску. Убегавшего злоумышленника видела и дочь женщина, в темноте коридора она заметила некий металлический предмет у него в руке.

Проводится правовая оценка.