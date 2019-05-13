Йоханнес Хан в Брюсселе: «Переговоры с Беларусью о соглашении по реадмиссии более-менее завершены»

Йоханнес Хан пояснил, что осталось согласовать дату и место подписания договора по реадмиссии. Фото предоставлены Представительством Европейского союза в Республике Беларусь.

Соглашение по реадмиссии Евросоюз называет основной причиной того, что до сих пор не произошло упрощение процедур получения шенген визы в Беларуси

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В Брюсселе в понедельник, 13 мая, в рамках мероприятий, посвященных 10-летнему юбилею «Восточного партнерства», европейские политики ответили на острые темы, связанные с Беларусью.

Так Йоханнес Хан, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что переговоры по соглашению о реадмисии находятся на завершающей стадии.

– Я думаю, что мы в конечном итоге более или менее завершили переговоры по соглашению о реадмиссии. Однако еще существует необходимость определения даты и места, где произойдет подписание данного соглашения, – заявил Хан.

Напомним, реадмиссия – один из приоритетов миграционной политики Евросоюза. Суть соглашения по реадмиссии состоит в том, что государство дает согласие принимать обратно на свою территорию своих граждан или иностранцев, которые в нем раньше жили или находились, если их депортируют из другой страны.

Также Йоханнес Хан напомнил о «проблеме интересов» между Беларусью и Литвой из-за строящейся Белорусской АЭС в Островце.

– Постоянно с нашими друзьями и странами-партнерами поднимается на обсуждение проблема Литвы и Беларуси, тема того, как найти решение этой озабоченности и в конечном счете прийти к общему согласию. Существует понимание, что приоритеты партнерства – общая интересующая всех тема, – заметил еврокомиссар.

«Комсомолка» ранее сообщала, что глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял сегодня в Брюсселе, что Беларусь сохраняет курс к подписанию соглашений с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии до конца 2019 года.