Минтруда: «Минимальную зарплату и стипендии в апреле индексировать не будут»

Индексировать доходы не будут из-за того, что индекс потребительских цен практически не изменился. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Зарплаты бюджетников, «минималки» и стипендии – доходы за апрель, которые не будут проиндексированы, проинформировали belta.by в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты.

Решение было обосновано информацией Нацстата, где сообщили, что индекс потребцен за прошедший апрель по отношению к марту 2019 года составил 100,04 процента. То есть не произошло превышение 5-процентного порога в соотношении с октябрем прошлого года и январем 2019 года.

Напомним, прошлой осенью пересматривались зарплаты, госстипендии и других доходов из бюджета, привязанных к тарифной ставке первого разряда. А в января этого года были пересмотрены привязанные к базовой величине пособия для безработных и стипендии (на время профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению).

– Минимальную заработную плату с первого января 2019 года установили в размере 330 белорусских рублей, индексации за апрель она также не будет подлежать, – сообщили в министерстве. – Другим гражданам, которые получают доходы в Беларуси из иных (Прим.: неназванных выше) источников, возмещать потери от инфляции будут на основании внутренних колдоговоров или других соглашении в организациях.