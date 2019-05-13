2019-05-13T21:04:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гомельские сельчане-наркокурьеры привозили из отдыха в Доминикане вино с кокаином

Преступную схему раскрыли правоохранители [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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В бутылках была спиртосодержащая жидкость с растворенным в ней наркотиком. Фото: УСК Гомельской области.В бутылках была спиртосодержащая жидкость с растворенным в ней наркотиком. Фото: УСК Гомельской области.
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Следователи Гомельщины раскрыли международную сеть торговцев наркотиками, информируют в пресс-службе СК.

В уголовном деле фигурируют организаторы: граждане Украины и России, а также наркокурьеры – белорусы, сельчане из одной деревни в Гомельской области.

– Украинец некоторое время проживал в Доминикане, где он договорился с местными наркоторговцами (неустановленными) о регулярной покупке крупных партий кокаина. Вернувшись на родину мужчина организовал группу подельников, которые бы перевозли через границу наркотик для продажи его в России, – объяснили в УСК.

В ОПГ вошли кроме украинца его супруга, семейная пара россиян-москвичей, а также шестеро белорусов, другие пока неустановленные люди. Сообщается, что «белорусскими наркодилерами» были жители одной деревни, часть из которых ездили на заработки в Россию.

Как работала схема?

По приобретенной украинцем путевке курьеры отправлялись в Доминикану, как туристы, там они встречались с «поставщиками» и привозили на родину бутылки якобы с вином, в которых был растворенный в спирту кокаин. Затем алкоголь выпаривался из наркотиков, а полученный психотроп распространялся в Москве и Московской области.

Задержания проходили в нескольких аэропортах в Германии, а также в России и Беларуси.

Двух белорусов, 1975 и 1989 годов рождения, задержали 3 мая 2018 года в «Новой Гуте», в момент досмотра наркокурьеры попытались разбить бутылки с наркотиком. Эксперты подтвердили наличие в спиртосодержащей жидкости кокаина.

Возбуждены уголовные дела.

В Гомеле завершено расследование дела о международном канале торговли кокаином.Подробности: https://sk.gov.by/ru/news-usk-gomel-ru/view/v-gomele-zaversheno-rassledovanie-dela-o-mezhdunarodnom-kanale-torgovli-kokainom-7952

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