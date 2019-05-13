На переезде в Ратомке грузовой поезд смял Ford Mondeo: есть погибший

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло в Минском районе в понедельник, 13 мая, сообщают в Госавтоинспекции.

Ночью товарняк протаранил легковушку на железнодорожном переезде в агрогородке Ратомка. Это случилось примерно в 04.00 часов. Водитель на иномарке «Форд Мондео», проезжая по улице Корицкого выехал на железнодорожный переезд. Сообщается, что 30-летний мужчина заехал на авто на «железку» несмотря на закрытый шлагбаум и работающий звуковой сигнал.

Несущийся товарняк остановить не удалось, поезд буквально подмял легковушку, при этом от удара водителя выбросило из салона авто. Он скончался на месте трагедии от полученных травм. Предварительно сообщается, что погибший мужчина был за рулем пьяным, скорее всего, он также не был пристегнут ремнем безопасности. В аварии машинист грузового состава не получил повреждений.

По факту ДТП проводится проверка.