«Спрятали велосипед, пошли не домой, а к родственнице»: воров, ограбивших сельмаг в Толочине, поймали по горячим следам

Среди преступников – рецидивист, который вышел на свободу в начале мая

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В Толочинском районе правоохранители поймали криминальный дуэт сельчан, информируют в УВД Витебского облисполкома.

Ночью с 7 на 8 мая был ограблен сельский магазин в деревне Волковичи. Неизвестные под покровом темноты проникли в сельмаг и унесли оттуда товары общей стоимостью 730 белорусских рублей.

Так как в магазине была установлена сигнализация о преступлении милиционерам стало известно сразу же. Прибывшие на место ограбления начальник РОВД и участковый милиционер определили, что воров было двое и вышли на их след.

– Преступники пытались запутать следствие: они спрятали велосипед недалеко от магазина, а к торговой точке пришли пешком. С награбленным они так же поехали не по домам, а к родственникам, – объяснили правоохранители.

Задержали злоумышленников прямо за столом – с родней они праздновали «успех» застольем. В доме у родственницы была найдена часть награбленного, другие товары они к моменту задержания успели закопать.

Подельников задержали, против них возбуждены уголовные дела. Сообщается, что ограбление спланировал 29-летний рецидивист, житель деревни Подберезье, который вышел из места заключения 4 мая. Вторым грабителем стал его знакомый, 27-летний сельчанин.