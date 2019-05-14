14 мая пройдет первый полуфинал «Евровидения-2019»: ZENА выйдет на сцену восьмой

На сцену в Тель-Авиве певица ZENА выйдет восьмой Фото:belta.by

Вечером мы узнаем, пройдет ли представительница Беларуси в финал конкурса

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Сегодня, 14 мая, в Тель-Авиве пройдет первый полуфинал конкурса «Евровидение-2019». Главная интрига вечера - кто же из 16 участников пройдет в финал. Поборется за местечко в финале и 16-летняя ZENА, которая представляет в этом году Беларусь. С композицией Like It певица выйдет на сцену восьмой.

- Мой номер будет очень ярким, стильным, молодежным. Будет много спецэффектов, и после моего выступления, уверена, у зрителей останутся потрясающие эмоции, - цитирует певицу belta.by.

К слову, со времен победы на национальном отборе на «Евровидение» номер нашей представительницы претерпел внушительные изменения: стало больше спецэффектов, прибавились танцоры. Да и костюм, в котором выступит ZENА, стал более экстравагантным: пестрые лосины, топ, ботфорты.

Вместе с Зеной 14 мая сразятся за путевку в финал исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино.

Второй полуфинал «Евровидения-2019» пройдет 16 мая, финал - 18 мая.