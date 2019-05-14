На ферме в Волковысском районе механизатор на тракторе насмерть сбил женщину

Сейчас на 57-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»

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Все произошло около полудня 10 мая на молочно-товарной ферме в Волковысском районе. Там 57-летний механизатор двигался задним ходом на тракторе МТЗ 82.1 и наехал на находившуюся позади 65-летнюю животновода. С тяжелыми травмами женщину доставили в больницу, но вечером того же дня она скончалась от полученных травм.

На механизатора завели уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по ней - лишение свободы до трех лет.

- Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, в момент наезда находился в трезвом виде, - уточнил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.