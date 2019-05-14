2019-05-14T10:30:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах мать-убийцу вычислили спустя четыре года

На причастность к преступлению специалисты исследовали биологические образцы тысячи местных женщин
Павел МИЦКЕВИЧ
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В мусорном контейнере ребенок умер от переохлаждения. Фото: СКВ мусорном контейнере ребенок умер от переохлаждения. Фото: СК
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В Барановичах окончили расследование уголовного дела по убийству новорожденного в 2015 году. В Следственном комитете выяснили, что женщина скрывала признаки беременности, на учет не становилась, а родив здорового и доношенного мальчика, выбросила его в мусорный контейнер, где он умер от переохлаждения. Женщину будут судить за убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, рассказал официальный представитель управления СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Раскрыть преступление было непросто. После того как четыре года назад в мусоре нашли тело младенца, установить подозреваемых не удалось. Но эксперты-генетики выделили генотип ребенка и матери, которые отправили в базу. Но и там совпадений не нашли. На причастность к преступлению специалисты исследовали биологические образцы тысячи местных женщин.

И вот милиционерам попался 47-летний мужчина, которого проверяли на причастность к грабежу. У него взяли биологические образцы и отправили в управление Государственного комитета судебных экспертиз. Там установили совпадение генотипа мужчины с генотипом убитого ребенка. Мужчина рассказал, с кем сожительствовал в то время, когда был найден труп мальчика, и так вышли на его мать.

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