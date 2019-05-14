2019-05-14T11:02:26+03:00
Минск
КП Беларусь

Бежим и ползем с «Комсомолкой»!

Наш традиционный весенний чемпионат «Малыши, на старт!» приглашает посоревноваться бегунов и ползунов в возрасте до двух лет
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Бежим и ползем с «Комсомолкой»!Бежим и ползем с «Комсомолкой»!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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«Комсомолка» приглашает на большой семейный праздник, главным событием которого станет шестой чемпионат «Малыши, на старт!». Если вашему ребенку от 6 месяцев до 2 лет, он шустрый и любознательный, будем рады видеть его в числе участников. Соревнования пройдут в двух группах - «ползуны» и «бегуны». Подарки победителям и участникам будут замечательные (Гран-при в каждой группе - велосипед от президентского спортивного клуба), программа праздника - насыщенная, с развлечениями для всей семьи.

Вести это шоу будет теле- и радиоведущий Дмитрий Губич. Финалисты детского «Евровидения» Руслан Асланов и Хелена Мерави ему помогут и порадуют своими песнями. А еще ожидаем в гости звездные семьи Анны Шаркуновой, группы NaviBand, олимпийского чемпиона Александра Богдановича…

Для участия в чемпионате надо обязательно зарегистрироваться (количество мест не безгранично!).

Для этого есть два варианта:

- Отправить заявку с указанием ФИО ребенка, его возраста и контактного телефона родителей по адресу: deti@phkp.by. В случае успешной регистрации вы получите от нас письмо.

- Позвонить по телефонам: (017) 284-68-72 или (017) 294-27-04 (пн - пт с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30).

Шестой чемпионат «Малыши, на старт!» пройдет 25 мая по адресу: г. Минск, ул. Уральская, 3а, спортивный зал баскетбольного клуба «Цмокi». Начало в 10.00.

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