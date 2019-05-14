2019-05-14T12:44:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Старший прапорщик Сморгонской пограничной группы совершил суицид

Его тело обнаружили родственники в доме родителей погибшего
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Старший прапорщик Сморгонской пограничной группы совершил суицидСтарший прапорщик Сморгонской пограничной группы совершил суицидФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Следственный комитет выясняет причины смерти 34-летнего старшего прапорщика Сморгонской пограничной группы.

- Труп военнослужащего с признаками суицида 12 мая около 6.30 обнаружили родственники по месту проживания родителей погибшего. На данный момент известно, что суицид не связан со служебной деятельностью, - рассказали belta.by в Госпогранкомитете.

Старший прапорщик проходил службу в одном из подразделений управления Сморгонской пограничной группы. По службе характеризовался положительно.

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