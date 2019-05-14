Погода в Беларуси в ближайшие дни: дожди, грозы и до +24!

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Белорусы, оставшиеся на майские выходные дома, помнят, какой сюрприз им преподнесла погода: почти все время шли дожди, было холодно. Более-менее распогодилось только в начале этой недели. И то, похоже, не до конца.

Синоптики Белгидромета сообщают, что 14 мая в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный слабый, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5...+11°С, по юго-востоку +12...+14°С. Днем же обещают от +13°С по западу до +24°С по юго-востоку.

15 мая также на большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +6°С по северу до +13°С по югу страны. Днем же будет тепло: +16...+22°С, по юго-востоку до +24°С.

Не изменится ситуация и 16 мая: местами тоже грозы и дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +6°С по северу до +14°С по югу республики, максимальная днем +15...+22°С, по юго-востоку местами до +24°С.