Белстат: в апреле подешевели огурцы и перец, подорожали - лук и капуста

Национальный статистический комитет Беларуси посчитал, что в сравнении с мартом в Беларуси больше всего подешевели свежие огурцы – аж на 23,92% Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Национальный статистический комитет Беларуси посчитал, как менялись цены на продукты и товары в апреле. Цифры получились очень интересные.

Из продуктов питания больше всего подешевели свежие огурцы - аж на 23,92% в сравнении с мартовскими ценами. Следом идут сладкий перец (на 11,23%) и груши (на 7,37%). А вот белокочанная капуста, наоборот, подорожала на 22,59%, репчатый лук - на 18,5%. К слову, в марте эти овощи тоже оказывались в топе продуктов, которые поднялись в цене.

Дороже теперь обходятся и свежие помидоры, их цена выросла на 12,67%, морковь - на 11,51%, картофель - на 6,07%.

Оказалось, поднялись цены и в общепите. Так, обед в столовой подорожал в прошлом месяце на 3,46%, а в ресторанах и кафе - на 1,07%. Пообедать в заведениях быстрого питания, фастфудах стало дороже на 0,41%.

Зато, посчитали специалисты, у нас стало дешевле одеваться. Ценник на одежду в среднем упал на 0,43%, обувь - на 1,38%. Подешевела и мебель - на 0,47%.

Также в апреле на 0,24% подешевели услуги, причем больше всего - ритуальные (на 5,7%). На 3,35% снизилась цена за услуги воздушного транспорта. А вот, к примеру, плата за автостоянку выросла на 2,11%.

Помимо этого стали стоить дороже табачные изделия, их цена поднялась на 0,05%. Оно и понятно: цены на сигареты поднимают чуть ли не каждый месяц. На 0,65% подорожал алкоголь.