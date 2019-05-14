Из-за ремонта один из выходов станции метро «Московская» будет закрыт

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Вскоре изменится вид одного из выходов станции метро «Московская» в Минске. Речь идет о выходе на нечетную сторону домов по пр. Независимости, что через дорогу от продуктового магазина «Акцент». С 14 мая там будут проводиться ремонтные работы: облицовка стен, парапета и пригласительной площадки выхода. На время ремонта он будет частично перекрыт.

Как сообщили belta.by в метрополитене, работы продлятся до 31 мая.