2019-05-14T12:51:19+03:00
Минск
КП Беларусь

Из-за ремонта один из выходов станции метро «Московская» будет закрыт

Работы продлятся до 31 мая
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
Поделиться:
Из-за ремонтных работ один из выходов станции метро «Московская» будет закрытИз-за ремонтных работ один из выходов станции метро «Московская» будет закрытФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Вскоре изменится вид одного из выходов станции метро «Московская» в Минске. Речь идет о выходе на нечетную сторону домов по пр. Независимости, что через дорогу от продуктового магазина «Акцент». С 14 мая там будут проводиться ремонтные работы: облицовка стен, парапета и пригласительной площадки выхода. На время ремонта он будет частично перекрыт.

Как сообщили belta.by в метрополитене, работы продлятся до 31 мая.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александра Андриевский стал главным тренером минского «Динамо»
В Пинске 15 мая запретят продавать алкоголь
Белстат: в апреле подешевели огурцы и перец, подорожали - лук и капуста
Погода в Беларуси в ближайшие дни: дожди, грозы и до +24!
Старший прапорщик Сморгонской пограничной группы совершил суицид
Бежим и ползем с «Комсомолкой»!
В Барановичах мать-убийцу вычислили спустя четыре года
На ферме в Волковысском районе механизатор на тракторе насмерть сбил женщину
14 мая пройдет первый полуфинал «Евровидения-2019»: ZENА выйдет на сцену восьмой
«Спрятали велосипед, пошли не домой, а к родственнице»: воров, ограбивших сельмаг в Толочине, поймали по горячим следам
На переезде в Ратомке грузовой поезд смял Ford Mondeo: есть погибший
Гомельские сельчане-наркокурьеры привозили с отдыха в Доминикане вино с кокаином
Минтруда: «Минимальную зарплату и стипендии в апреле индексировать не будут»
Йоханнес Хан в Брюсселе: «Переговоры с Беларусью о соглашении по реадмиссии более-менее завершены»
Пенсионерка сорвала с грабителя маску и узнала своего соседа
В Минске ищут пропавшую 23-летнюю девушку
Беларусь планирует начать поставки в Китай овощей, фруктов, муки и меда
С 15 июля «Белавиа» начинает летать в Мюнхен
В Гродно пьяный бомж угнал автомобиль
В Островце машина сбила восьмиклассника
Одноглазую Нику приютила семья оршанцев, но собака сбежала и вернулась в свой старый двор
Главный бухгалтер очень хотела айфон и купила его себе за счет предприятия
В Гродно парень пытался спрыгнуть с крыши универмага
В Новополоцке поймали фальшивого инвалида
В Витебске начинается суд над парнем и девушкой, которые живьем закопали в лесу знакомую
В Минске движение транспорта будет ограничено из-за подготовки к параду