В Пинске 15 мая запретят продавать алкоголь

В этот день здесь отметят День семьи

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В среду в Пинске запретили продавать алкогольные напитки в магазинах. В этот день в городе отметят День семьи, а меры по ограничению продажи спиртного связаны с популяризацией здорового образа жизни, профилактикой пьянства и алкоголизма. Запрет будет действовать на протяжении суток 15 мая.

Как отмечается в сообщении Пинского горисполкома, ограничения действуют по принятому местными властями решению в 2015 году. С тех пор в райцентре не продают алкоголь 7 апреля, 15 мая и 30 мая, а также 1 сентября. В эти дни спиртное можно купить только в ресторанах и барах.

- Как отмечают правоохранители, подобная мера дает положительный эффект: количество преступлений и правонарушений снижается, - добавили в горисполкоме.