2019-05-14T14:32:32+03:00
Спорт
КП Беларусь

Александр Андриевский стал главным тренером минского «Динамо»

Белорусский специалист возвращается в стан «зубров» спустя шесть лет
Захар ПЛАТОНОВ
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Наставником «зубров» станет 50-летний белорусский специалист Александр Андриевский. Еще будучи игроком, он в разные годы провел в «Динамо» суммарно девять сезонов. Фото: hcdinamo.byНаставником «зубров» станет 50-летний белорусский специалист Александр Андриевский. Еще будучи игроком, он в разные годы провел в «Динамо» суммарно девять сезонов. Фото: hcdinamo.by
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Минское «Динамо» не стано тянуть с назначением нового главного тренера.

Вакантный пост занял Александр Андриевский. Он уже работал с «Динамо» с 2009 по 2013 год и как ассистент, и как главный тренер. В 2014-м он принял «Гомель», а затем вернулся в КХЛ, где возглавлял «Адмирал» и «Сибирь».

- В нашем списке кандидатов значилось около десяти человек, - заявил гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков. - Из свободных в настоящий момент белорусов наибольшим опытом работы в КХЛ обладает как раз Александр Леонидович. Он дважды выводил в плей-офф «Адмирал», а в прошедшем сезоне существенно улучшил игру «Сибири», которая, несмотря на провальный старт, реально боролась за попадание в восьмерку. К тому же Андриевский, как некогда лидер белорусской сборной и уже состоявшийся тренер, хорошо знает специфику нашего хоккея. С ним клуб связывает надежды на качественный прогресс в игре и, конечно же, выход в плей-офф.

Также клуб презентовал программу развития на ближайшие два года. «Динамо» намерено собрать лучших белорусских хоккеистов и семь легионеров (вратарь + шесть полевых). Цель - попадание в плей-офф КХЛ, популяризация хоккея в стране и развитие белорусских игроков во второй по силе лиге мира.

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