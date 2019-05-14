Лукашенко поручил к 2021 году построить Национальный выставочный центр

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По словам Александра Лукашенко, разговоры о том, что в Беларуси должен появиться Национальный выставочный центр, ведутся не первый год. Но пока что четких проектов не было. Теперь же президент озвучил конкретные сроки.

- Такой выставочный центр в любой стране нужен... Мы давно говорили на эту тему, мною была поставлена задача о проработке вопросов развития выставочной деятельности и строительства национального центра, который бы соответствовал всем требованиям современности. Но вопрос неоправданно затянулся. Давайте определяться и сделаем так, чтобы уже в 2021 году мы имели подобный центр, - цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что здание должно быть «красивым и простым» и в то же время функциональным.

- Центр не должен быть дворцовым. Это должен быть функциональный центр со всеми зданиями и помещениями для проведения подобных мероприятий. Чтобы этот центр был дешевым, не надо ничего мудрить. Он, конечно, должен быть внешне красивым, но это не значит, что мы должны платить бешеные деньги. Поэтому надо сделать просто и красиво, добротно, качественно, - сказал Лукашенко. - Лишних трат быть не должно. Подготовьте проектное предложение и внесите мне для ознакомления.