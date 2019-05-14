В Бобруйске водитель легковушки сбила 4-летнего мальчика

Ребенка с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами доставили в больницу

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Авария произошла вечером 13 мая в Бобруйске. По дороге во дворе дома 65а по улице Горелика ехала 31-летняя местная жительница на «Шкоде». В это время по проезжей части по ходу движения авто шел 4-летний мальчик. Водитель наехала на него.

Как сообщают в УГАИ УВД Могилевского облисполкома, мальчик получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, ушиб легкого, ссадины в области шеи и уха. Его доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.