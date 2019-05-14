2019-05-14T15:18:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Жена закрыла, чтоб не пил. В Бресте мужчина выпал из окна запертой квартиры

Его с тяжкими телесными повреждениями доставили в больницу
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Мужчина, оказавшись запертым в квартире, решил по телефонному кабелю спуститься вниз Фото: СКМужчина, оказавшись запертым в квартире, решил по телефонному кабелю спуститься вниз Фото: СК
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Все произошло 13 мая в Бресте. 41-летнего мужчину жена закрыла в квартире, мол, чтобы он не шел пить алкоголь. Не желая мириться с участью, он решил выйти на улицу через окно. Для этого заранее закрепил телефонный кабель и планировал по нему спуститься вниз.

Он полез в окно, но тут... сорвался вниз и упал на землю.

Как сообщают в Следственном комитете, мужчину с тяжкими телесными повреждениями доставили в больницу, угрозы его жизни нет. Сейчас следователи проводят проверку по этому делу.

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