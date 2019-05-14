КП Беларусь
Жена закрыла, чтоб не пил. В Бресте мужчина выпал из окна запертой квартиры
Его с тяжкими телесными повреждениями доставили в больницу
Мужчина, оказавшись запертым в квартире, решил по телефонному кабелю спуститься вниз Фото: СК
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Все произошло 13 мая в Бресте. 41-летнего мужчину жена закрыла в квартире, мол, чтобы он не шел пить алкоголь. Не желая мириться с участью, он решил выйти на улицу через окно. Для этого заранее закрепил телефонный кабель и планировал по нему спуститься вниз.
Он полез в окно, но тут... сорвался вниз и упал на землю.
Как сообщают в Следственном комитете, мужчину с тяжкими телесными повреждениями доставили в больницу, угрозы его жизни нет. Сейчас следователи проводят проверку по этому делу.