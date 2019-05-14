2019-05-14T16:55:43+03:00
Политика
КП Беларусь

Владимир Некляев уехал в Швецию по программе для писателей: «Гэта ні ў якім разе не эміграцыя»

Местные СМИ уже окрестили его первым писателем-беженцем
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Владимир Некляев уехал в Швецию по программе для писателейВладимир Некляев уехал в Швецию по программе для писателейФото: Сергей ГАПОН
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Белорусский политик и поэт Владимир Некляев сейчас находится в Швеции, в городе Лунд. Шведские СМИ окрестили его первым писателем-беженцем. Оказалось, он приехал туда по специальной программе для писателей, которые подвергаются цензуре в своей стране. Она рассчитана на два года, по ней Некляеву полагается стипендия, а также бесплатное проживание.

- Гэта ні ў якім разе не эміграцыя. Я меў запрашэнне ад шведаў, але не мог скарыстаць яго праз справы ў Беларусі. Паколькі абвесцілі, што прэзідэнцкія выбары адбудуцца не сёлета, то я вырашыў выкарыстаць гэтую магчымасць. Спадзяюся за гэты час дапісаць раман пра Янку Купалу, - прокомментировал nn.by Владимир Некляев. - Лета (тут. - Ред.) дакладна буду, а там як атрымаецца.

А вот насчет того, как живется ему в Лунде, поэт и политик лишь отшучивается: «Ёсцека дзе жыць. Умовы не горшыя, чым у беларускіх турмах».

Он заверил, что точно не собирается быть в Швеции все два года, как предусмотрено программой. Тем более у Некляева в Минске осталась жена Ольга.

Владимир Некляев - белорусский поэт, прозаик и общественно-политический деятель. В 2010 году он стал лидером общественной кампании «Говори правду», в этом же году участвовал в президентских выборах. В день голосования был арестован. На свободу он вышел только в 2013 году.

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