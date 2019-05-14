Новый посол России собирается приехать в Беларусь в конце мая

Но пока что он занят на должности сенатора Совфеда по экономической политике

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В конце апреля президент Владимир Путин назначил нового посла России в Беларуси. На место Михаила Бабича, который возглавлял в Минске российскую дипслужбу, пришел глава комитета Совета Федерации Дмитрий Мезенцев.

Однако пока что к работе в качестве посла он приступить не может, так как занят полномочиями на нынешней должности.

- Пока что у меня полномочия сенатора, 21 мая я буду присутствовать на заседании комитета Совфеда по экономической политике, - цитирует Мезенцева агентство РИА Новости. Возможно, вопрос о его досрочном сложении полномочий на этой должности будет рассмотрен палатой на пленарном заседании 22 мая.

К слову, Дмитрий Мезенцев заявил, что собирается приехать в Минск в конце этого месяца.