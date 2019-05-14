2019-05-14T17:30:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Украинка пыталась ввезти в Беларусь иконы XIX - XX вв. общей стоимостью 3500 долларов

Они лежали в чемодане и были завернуты в покрывало
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Украинка пыталась ввезти в Беларусь иконы общей стоимостью 3500 долларов Фото: customs.gov.byУкраинка пыталась ввезти в Беларусь иконы общей стоимостью 3500 долларов Фото: customs.gov.by
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Работники пункта таможенного оформления Новая Гута проводили досмотр рейсового автобуса Киев - Гомель. В чемодане гражданки Украины они нашли семь икон, завернутых в покрывало. Таможенное декларирование этих предметов женщина не производила.

Эксперт таможенной лаборатории установил, что иконы созданы в Российской империи в конце XIX - начале XX века и относятся к категории культурных ценностей.

- Среди икон есть и такие редкие экземпляры, как икона подокладная «Святая Троица Отечество» в серебряном окладе, икона Божьей Матери «Троеручица» и икона «В память чудесного избавления Господом», - сообщают в Гомельской таможне. - Общая оценочная стоимость обнаруженных икон на рынке - около 3,5 тысячи долларов США, что превышает установленные нормы беспошлинного ввоза товаров.

Теперь по данному факту Гомельская таможня проводит проверку.

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