Украинка пыталась ввезти в Беларусь иконы XIX - XX вв. общей стоимостью 3500 долларов

Они лежали в чемодане и были завернуты в покрывало

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Работники пункта таможенного оформления Новая Гута проводили досмотр рейсового автобуса Киев - Гомель. В чемодане гражданки Украины они нашли семь икон, завернутых в покрывало. Таможенное декларирование этих предметов женщина не производила.

Эксперт таможенной лаборатории установил, что иконы созданы в Российской империи в конце XIX - начале XX века и относятся к категории культурных ценностей.

- Среди икон есть и такие редкие экземпляры, как икона подокладная «Святая Троица Отечество» в серебряном окладе, икона Божьей Матери «Троеручица» и икона «В память чудесного избавления Господом», - сообщают в Гомельской таможне. - Общая оценочная стоимость обнаруженных икон на рынке - около 3,5 тысячи долларов США, что превышает установленные нормы беспошлинного ввоза товаров.

Теперь по данному факту Гомельская таможня проводит проверку.