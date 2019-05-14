В Марьиной горке водитель авто сбил третьеклассника на велосипеде

Мальчик был без шлема, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги доставили в больницу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мальчик был без шлема, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги его доставили в больницу.

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером 13 мая в Марьиной Горке. По улице Восточная на авто Ford Escort ехал 20-летний житель Пуховичского района. Тут на проезжую часть со второстепенной дороги выехал 8-летний мальчик. Водитель легковушки сбил третьеклассника.

Как рассказали belta.by в УГАИ УВД Миноблисполкома, мальчик был без защитного шлема. Его с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги доставили в больницу.

В ГАИ напоминают, что детям младше 14 лет запрещено ездить на велосипеде по дороге без взрослого.