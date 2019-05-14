2019-05-15T10:06:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Марьиной горке водитель авто сбил третьеклассника на велосипеде

Мальчик был без шлема, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги его доставили в больницу.
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Мальчик был без шлема, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги доставили в больницу.Мальчик был без шлема, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги доставили в больницу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Авария произошла вечером 13 мая в Марьиной Горке. По улице Восточная на авто Ford Escort ехал 20-летний житель Пуховичского района. Тут на проезжую часть со второстепенной дороги выехал 8-летний мальчик. Водитель легковушки сбил третьеклассника.

Как рассказали belta.by в УГАИ УВД Миноблисполкома, мальчик был без защитного шлема. Его с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги доставили в больницу.

В ГАИ напоминают, что детям младше 14 лет запрещено ездить на велосипеде по дороге без взрослого.

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