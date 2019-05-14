Ученые наблюдают на Земле сильнейшую магнитную бурю

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На Земле зарегистрированы сильнейшие магнитные возмущение, какие только наблюдались учеными в последнее время, сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН РФ.

- Наземные станции слежения зафиксировали 14 мая самые сильные за последние годы магнитные бури, - отмечают в лаборатории. - Мы ожидали возмущения в этот день, но не думали, что они превысят минимальный, первый уровень. Однако буря, которая началась примерно в 7.00 по Москве, несмотря на прогнозы, сразу же превысила вторую ступень, а к 10.00 часам превысила и 3-й уровень по 5-балльной шкале магнитных бурь.

Возмущения фиксируются во всех географических долготах Земли, то есть их характер - общепланетарный. Сообщается, что с начала января этого года все магнитные бури, которые фиксировались на планете, недотягивали до первого минимального уровня. Последний раз похожая по силе буря - примерно 3-й ступени - была зарегистрирована в конце августа 2018 года, а до нее - в сентябре 2017 года.

Ученые прогнозировали магнитные возмущения, но не думали, что они будут такими сильными. Фото: tesis.lebedev.ru.

- В зависимости от своей силы магнитные бури имеют и различные последствия. Особенно опасны такие мощные возмущения для техники, особенно в космосе. В такие периоды сильно увеличивается число эпизодов сноса аппаратов с орбиты, появляются проблемы с сохранением их ориентации. На Земле возникают проблемы со спутниковой навигацией, радионавигацией низких частот, возможно прерывание радиосвязи на высоких частотах. Часто происходят ложные срабатывания систем защиты. А полярное сияния можно наблюдать начиная с широт 60 градусов и выше, - пояснили ученые.

По прогнозам, магнитное поле Земли стабилизируется к завершению суток и магнитная погода придет в норму к утру среды, 15 мая.