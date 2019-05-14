2019-05-15T09:51:25+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Нафтан» готовит штрафные санкции для российских организаций за недопоставку качественной нефти

Объемы поставленного в апреле сырья меньше на 400 тысяч тонн
Надежда БУТОВИЧ
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В ветке Унеча – Полоцк до сих пор стоят более 400 тысяч тонн отравленной нефти.В ветке Унеча – Полоцк до сих пор стоят более 400 тысяч тонн отравленной нефти.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Юристы «Нафтана» работают над подготовкой и выставлением штрафных санкций в адрес российских поставщиков нефти, информирует пресс-служба предприятия со слов Сергея Алтухова, заместителя гендиректора по производству.

- Российская сторона не выполнила в апреле свои обязательства. Наша юридическая служба готовит претензии из-за недопоставки качественной нефти. В итоге мы сформируем общий пакет и продолжим претензионную работу, - сообщил представитель «Нафтана».

В данный момент на предприятии подсчитываются основные издержки, произошедшие по причине понижения производительности. Из-за поступления «ядовитой» нефти вдвое снизились объемы переработки.

- В режиме сниженной на 50 процентов производительности работаем и сейчас. Перерабатывается сырье из трубопровода Сургут - Полоцк. Новая нефть - должного качества, используем ее без опасения за сохранность оборудования. Но ситуация сложилась такая, что установки предприятия переведены на циркуляцию или в режим сообразно загрузке, – объяснил Алтухов.

Сообщается, что сейчас на «Нафтане» работает только одно направление - Сургут - Полоцк. А ветка Унеча - Полоцк, в нефтепроводах которой находится более 400 тысяч кубических метров «ядовитой» нефти, остановлена. Таким образом, предприятие прокачивает всего 300 вместо 700 тысяч тонн сырья, необходимых для обеспечения нормальной загрузки и выполнения обязательств по поставкам.

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