«На груди - большая рана, глаза - открыты»: в Гомеле нашли мертвым велосипедиста

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Трагедия произошла в областном центре во вторник, 14 мая, сообщает ресурс chp24.by.

Местная жительница проезжала в этот день на велосипеде по улице Войсковая около 12.40 часов и увидела лежащего на земле велосипедиста. Девушка позвонила в "скорую", поспешила к мужчине, чтобы оказать посильную помощь, но оказалось, что велосипедист уже мертв.

- Погибший потерял много крови, она была вокруг. У мужчины была огромная гематома на грудной клетке, было поранено ухо. Велосипедист лежал на земле с открытыми глазами, не подавая признаков жизни, - рассказали подробности очевидцы.

Сообщается, что рядом с местом трагедии не было никаких машин, но на дороге были следы от автомобильных шин, а еще - водяные потоки, хотя дождя накануне не было. Больших ям, в которую мог бы въехать и разбиться человек на велосипеде, также не было видно поблизости.

Правоохранителям водитель грузовика, рассказал, что ехал этим путем на склад за 20 минут до этого и не видел, чтобы на дороге лежал человек.

Проводится следствие, предстоит выяснить, стало причиной гибели ДТП или мужчина погиб по своей вине.