2019-05-15T09:55:21+03:00
Общество
КП Беларусь

«Представители Rammstein вышли на меня и предложили помочь, но на тот момент я уже оплатил адвоката и нашел деньги на штраф»

Жителя Гродно освободили от уголовки, но оштрафовали на $600 за репост клипа в соцсетях
Надежда БУТОВИЧ
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Репост клипа для Андрея едва не закончился тюремным заключением. Фото-коллаж: hrodna.life.Репост клипа для Андрея едва не закончился тюремным заключением. Фото-коллаж: hrodna.life.
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«Комсомолка» ранее сообщала о гродненце Андрее Головенко, которому предъявили уголовное обвинение за репост одного из клипов скандальной группы Rammstein. Молодой человек переместил видео на свою страничку ВКонтакте в сентябре 2014 года, а спустя четыре с половиной года ему пришлось за это ответить.

Композицию эксперты Госкомитета судэкспертиз признали запрещенной к распространению из-за сцен порнографического характера. Однако затем дело переквалифицировали в административную статью из-за давности.

- Срок давности, положительная характеристика от работодателя: и в итоге 10 мая мне вынесли приговор. Все закончилось штрафом в размере 50 базовых величин (Прим. - 1275 рублей), еще пришлось выплатить судебные издержки и за проведение экспертизы. Хорошо, что все закончилось, - рассказал молодой человек hrodna.life.

Штраф и адвоката оплатить Андрею помогли белорусы на платформе по сбору средств.

- Огромное спасибо всем, кто мне помог. Я не думал, что будет такой отклик и поддержка, это очень приятно! Даже представители группы Rammstein выходили на меня и были готовы помочь, но на тот момент помощь уже была не нужна. Советую всем на будущее смотреть, что добавлять в сетях, - подытожил гродненец.

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