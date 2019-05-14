В Беларусь будут летать прямые рейсы из США, Канады, Южной Америки и Индии

Месторасположение Беларуси поспособствует тому, что сюда будут летать все. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Переговоры об этом ведутся на высшем уровне

Изменить размер текста: A A

На стадии переговоров находится решение вопроса о прямых авиарейсах из Южной и Северной Америки, Индии в Минск, информирует belta.by со слов Владимира Кухарева, заместителя премьер-министра Беларуси.

- После того как была введена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса, Национальный аэропорт получил возможность принимать все виды воздушных судов. Таким образом, у нас сейчас есть возможность организовать прямые перелеты из стран дальнего зарубежья, - пояснил зам премьер-министра.

Активные переговоры, учитывая дальность рейсов и пассажиропоток, ведутся со всеми государствами, в том числе, с авиаперевозчиками из Северной и Южной Америки, Индии.

- Называть конкретную дату, когда в Беларуси приземлится первый трансатлантический рейс, пока рано. Но, учитывая территориальное месторасположение Беларуси, это все равно произойдет, вопрос только во времени. Нет сомнений, что это случится, - уверен Кухарев.

Трансатлантические авиаперелеты, развитие железнодорожного транспорта в условиях перехода на электрическую систему, рост грузоперевозок - основные перспективные направления, которые найдут отражение в новой концепции развития транспортной отрасли в Беларуси до 2030 года.