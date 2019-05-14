2019-05-15T10:04:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сельчанин пьяным предлагал гаишнику $200 взятки, его оштрафовали в суде на $3650

Приговор еще может быть опротестован
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчину признали виновным в покушение на преступление и в даче взятки.Мужчину признали виновным в покушение на преступление и в даче взятки.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Противоправный инцидент произошел в Кормянском районе в середине марта, рассказали подробности дела в пресс-службе Гомельского облсуда.

Нетрезвого сельчанина задержали сотрудники Госавтоинспекции. Когда мужчина понял, что на него составляют административный протокол, он предложил инспекторам 200 долларов, чтобы «бумагу» не писали. Сотрудники ГАИ предупредили нарушителя об ответственности, но выпивоха не унимался: он пытался дать на лапу в машине ГАИ, по дороге из деревни Боровая Буда в поселок Корма, даже в помещении отдела ГАИ Кормянского РОВД неоднократно предлагал все те же 200 «зеленых».

- Преступный умысел обвиняемый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, - объяснили в облсуде.

В итоге 50-летний житель Кормянщины в понедельник, 13 мая, оказался на скамье подсудимых. Суд рассматривал уголовное дело по обвинению в покушении на преступление и даче взятки. Сельчанина признали виновным и назначили ему штраф 300 базовых величин - 7650 белорусских рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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