СК про смертельное ДТП в Бресте: «Водитель мог видеть бегущего по тротуару к пешеходному переходу ребенка»

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Следователи завершили расследование резонансной аварии, которая произошла в Бресте в марте 2019 года. Вечером на перекрестке улиц Московской и 28 июля маршрутка сбила 10-летнего мальчика.

По словам очевидцев и судя по записям с камер видеонаблюдения и автомобильных регистраторов, ребенок появился на дороге неожиданно. Он торопился перебежать дорогу, когда остальные пешеходы уже заканчивали переход, и угодил под колеса. Мальчик погиб на месте.

В соцсетях и на форумах эту аварию бурно обсуждали. Пользователи буквально по секундам разбирали аварию и спорили, мог или нет водитель заметить мальчика, успел бы он или нет остановиться. Тем временем эксперты сделали свои выводы.

- В результате проведения следственных действий и тщательного анализа имеющейся информации следователем установлено, что в имеющейся дорожной обстановке водитель мог видеть бегущего по тротуару к пешеходному переходу ребенка, а также видел, что в правой полосе замедлились и остановились перед пешеходным переходом два автомобиля, - комментирует результаты расследования Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области. - Несмотря на это, мужчина не предпринял мер к снижению скорости движения вплоть до остановки, что стало причиной ДТП и наступивших последствий.

Водителя будут судить за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы дела изучит прокурор, затем оно поступит в суд.