2019-05-15T13:59:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске автомобиль сбил 14-летнего велосипедиста

Подросток попал в больницу
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Велосипедист переезжал дорогу на велосипеде.Велосипедист переезжал дорогу на велосипеде.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Авария случилась днем 14 мая на перекрестке улицы Орловской и 3-го Орловского переулка в Минске.

По предварительной информации УГАИ МВД, водитель «Ауди» поворачивал в переулок, когда сбил велосипедиста. Подросток на велосипеде переезжал проезжую часть.

Велосипедиста госпитализировали с травмами. У водителя легковушки, как выяснилось, нет страховки и не пройден техосмотр.

По информации ГАИ с начала года под колеса автомобилей попали 47 велосипедистов, уточняет belta.by.

По Правилам дорожного движения, велосипедисты могут двигаться по проезжей части дороги только в случае отсутствия тротуара или обочины. Пересекать дорогу велосипедист может только по пешеходному переходу, и необходимо сойти с велосипеда и вести его рядом, если на переходе не обозначена дорожка для велосипедистов.

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