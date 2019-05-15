В Минске автомобиль сбил 14-летнего велосипедиста

Изменить размер текста: A A

Авария случилась днем 14 мая на перекрестке улицы Орловской и 3-го Орловского переулка в Минске.

По предварительной информации УГАИ МВД, водитель «Ауди» поворачивал в переулок, когда сбил велосипедиста. Подросток на велосипеде переезжал проезжую часть.

Велосипедиста госпитализировали с травмами. У водителя легковушки, как выяснилось, нет страховки и не пройден техосмотр.

По информации ГАИ с начала года под колеса автомобилей попали 47 велосипедистов, уточняет belta.by.

По Правилам дорожного движения, велосипедисты могут двигаться по проезжей части дороги только в случае отсутствия тротуара или обочины. Пересекать дорогу велосипедист может только по пешеходному переходу, и необходимо сойти с велосипеда и вести его рядом, если на переходе не обозначена дорожка для велосипедистов.