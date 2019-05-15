КГК: «Выявлено более 1300 фактов занавоженности помещений для содержания скота»

Оказалось, что коровы, у которых «на шерсти закорело все», живут по всей стране. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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В марте Александр Лукашенко обрушил шквал негодования на ферму в Шкловском районе, сравнив ее с концлагерем. Госконтроль проверил, сколько еще таких «концлагерей» в Беларуси. В официальном сообщении ведомства говорится, что КГК за март и апрель выявил более 1800 фактов бесхозяйственности на сельхозобъектах.

В частности, Госконтроль интересовала занавоженность ферм. В Шкловском районе президент как раз возмущался тем, что коровы «гадят друг на друга»:

- Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все, - не стеснялся в выражениях Александр Лукашенко.

- Выявлено более 1300 фактов занавоженности помещений для содержания скота и прилегающих к фермам территорий, отсутствия подстилочного материала, содержания скота с нарушением ветеринарных и зоотехнических требований, - рапортует КГК.

Кроме этого, Госконтроль обратил внимание на захламленость мехдворов, неправильное хранение техники и другие нарушения. В 72% случаев нарушения уже устранили.

За коров и беспорядок на фермах будут отвечать конкретные люди. По итогам масштабной проверки возбуждено 15 уголовных дел. К дисциплинарной ответственности привлечены 83 руководителя и специалиста райисполкомов, к административной - 188 руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций.

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