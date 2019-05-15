2019-05-15T17:05:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На М1 из-за аварии в Смолевичском районе закрыто движение в сторону России

По предварительной информации, в ДТП есть погибший
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: ГАИ Минской области.Фото: ГАИ Минской области.
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На трассе М1 днем 15 мая в Смолевичском районе произошло серьезное ДТП. Со слов очевидцев, столкнулись грузовик и фура.

Госавтоинспекция предупреждает о временном ограничении движения в направлении России. Дорога перекрыта столкнувшимися автомобилями. На месте работают инспекторы ГАИ, следователи. Как скоро движение будет возобновлено, не сообщается.

По предварительной информации, один человек погиб, еще один получил травмы.

Другие подробности ДТП будут позже.

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