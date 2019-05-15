«Беларуськалий» получит в кредит $100 миллионов от ЕАБР на развитие

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В среду, 15 мая, в правительстве было подписано кредитное соглашение между «Беларуськалием» и Евразийским банком развития, сообщает новость belta.by.

Согласно договору, ЕАБР планирует выделить 100-миллионный кредит в долларах для финансирования оборотного капитала «Беларуськалия» и инвестпрограммы.

- Между Беларусью и Евразийским банком развития отличная история кредитного взаимосотрудничества. Уже реализовано три десятка проектов на сумму примерно в миллиард долларов, - рассказал присутствующий на подписании Сергей Румас, премьер-министр Беларуси.

В правительстве рассказали, что на данный момент около 7 других проектов разных финансовых объемов находятся в разработке. И предложили руководству банка найти также дополнительные отрасли или сферы, где возможно было бы «объединить усилия».

- Соглашения с «Беларуськалием» было готово и подписано в рекордные для банка сроки. Уверен, что с него начнется большой путь сотрудничества с предприятием, - прокомментировал Андрей Бельянинов, председатель правления ЕАБР.

На данный момент «Беларуськалием» реализуется масштабнейший в истории предприятия проект - строительство горно-обогатительного комбината в Петрикове. Возведение Петриковского ГОК позволит увеличить выпуск калийных удобрения. Только в 2019 году здесь будет создано свыше 500 рабочих мест.