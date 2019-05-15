«Природа балуется - это же май»: в Лельчицах землю засыпало градом

На 16 мая синоптики также прогнозируют дожди и грозы. Фото: соцсети.

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Синоптики не обещали нам в середине мая жару, как это было в апреле, но некоторые погодные сюрпризы белорусов все-таки удивят.

Например, майский град, который в среду, 15 мая, изрядно присыпал огороды жителей Лельчиц. Новостью об этом пользователи поделились в соцсетях с сообществом происшествий «ЧП Беларусь».

Тут же на фото припорошенной ледышками клубничной грядки отреагировали другие пользователи. Например, Владислав Дикун из Любани рассказал, что и его город на днях «порадовал» такой же град.

– Природа балуется - это же май, - уверенно прокомментировала еще одна пользователь ВКонтакте Надежда Вилим из Новополоцка.

Других же такие сюрпризы вовсе не порадовали - сильный град многие называют предвестником «грядущих природных катаклизмов». Но все же белорусы стараются не унывать: «Подарок от природы! Ягоды растут уже замороженными: бери и перекладывай сразу в морозилку».

Какой погоды ждать в Беларуси завтра, 16 мая?

В четверг синоптики прогнозируют облачную погоду и жару до +24 выше нуля в юго-восточных регионах страны. Теплая погода, однако, будет сопровождаться дождями и грозами. В ночное время средняя температура установится в пределах +6...+14 градусов, а днем - от 15 до 21 тепла в среднем по республике.