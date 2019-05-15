2019-05-16T11:11:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. Бойцы СОБР накрыли сходку криминальных авторитетов в минском кафе

До этого воровские собрания пресекали в Лиде, Бобруйске и Полоцком районе
Надежда БУТОВИЧ
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Предыдущего смотрящего задержали в начале мая с арсеналом в машине. Фото: МВД.Предыдущего смотрящего задержали в начале мая с арсеналом в машине. Фото: МВД.
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Лидеров уголовной среды на днях с поличным задержали в одном из столичных кафе, информируют в пресс-службе МВД.

Во вторник, 14 мая, криминальные авторитеты собирались, чтобы назначить смотрящего за Беларусью. В кафе за столом они обсуждали криминальную ситуацию в стране, когда их прервали бойцы СОБР.

- На сходке присутствовал так называемый Саша Кушнер (Прим.: криминальный авторитет Александр Кушнеров) и несколько смотрящих по регионам, - пояснили в ГУБОПиК МВД.

Сообщается, что предыдущего смотрящего правоохранители задержали в Могилеве 4 мая. В тот день 39-летний уголовный авторитет по прозвищу Шульц был пойман с соратником при покупке метадона. Из машины изъяли целый арсенал: ручной пулемет Калашникова с 15 патронами, пневматический пистолет и охотничий нож. Против Шульца возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.

В МВД отмечают, что с января 2019 года это собрание воров в законе уже четвертое. Ранее сходки были пресечены силовиками в Лиде, Бобруйске и на Полоччине.

Воровская сходка пресечена в Минске.https://mvd.gov.by/ru/news/5355

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